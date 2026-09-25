Летело почти 300 дронов и "Бандероли": как справилась ПВО с ночной атакой РФ

В ночь на 25 сентября Россия выпустила по Украине 295 ударных беспилотников. ПВО сбила большинство из них, но есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
С 18:00 24 сентября противник применил беспилотники типа Shahed - в том числе 52 реактивных, а также дроны "Гербер", "Бандероль"/"Дань-Т" и имитаторы "Пародия".
Запуски осуществляли по нескольким направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Шаталово. Часть дронов вылетела из временно оккупированных Донецкой области и Автономной Республики Крым – в том числе из Гвардейского.
В отпоре были задействованы авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.
По предварительным данным на 07:30, удалось уничтожить или подавить 267 вражеских беспилотников. Еще на 4 локациях зафиксировали падение обломков от взбитых дронов.
На сегодняшний день в воздухе зальются несколько вражеских беспилотников.
Этой же ночью россияне ударили по Киеву - беспилотник попал в 25-этажный жилой дом в Соломенском районе на уровне 4 этажа.
Есть, по меньшей мере, один пострадавший, движение транспорта на части улиц столицы временно ограничили.
Напомним, советник президента по вопросам технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов заверил, что, несмотря на атаки России на сетевую инфраструктуру, вся страна без интернета не останется - благодаря распределенным каналам связи возможны только локальные перебои.
В то же время, он предупредил, что стоимость интернет-услуг может возрасти из-за затрат на ремонт поврежденной инфраструктуры.