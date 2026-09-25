Летело почти 300 дронов и "Бандероли": как справилась ПВО с ночной атакой РФ

В ночь на 25 сентября Россия выпустила по Украине 295 ударных беспилотников. ПВО сбила большинство из них, но есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ .

С 18:00 24 сентября противник применил беспилотники типа Shahed - в том числе 52 реактивных, а также дроны "Гербер", "Бандероль"/"Дань-Т" и имитаторы "Пародия".

Запуски осуществляли по нескольким направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Шаталово. Часть дронов вылетела из временно оккупированных Донецкой области и Автономной Республики Крым – в том числе из Гвардейского.

В отпоре были задействованы авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным на 07:30, удалось уничтожить или подавить 267 вражеских беспилотников. Еще на 4 локациях зафиксировали падение обломков от взбитых дронов.

На сегодняшний день в воздухе зальются несколько вражеских беспилотников.

Этой же ночью россияне ударили по Киеву - беспилотник попал в 25-этажный жилой дом в Соломенском районе на уровне 4 этажа.

Есть, по меньшей мере, один пострадавший, движение транспорта на части улиц столицы временно ограничили.