ua en ru
Пт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летело почти 300 дронов и "Бандероли": как справилась ПВО с ночной атакой РФ

08:22 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Летело почти 300 дронов и "Бандероли": как справилась ПВО с ночной атакой РФ Фото: как Украина отразила массированную атаку "Шахедами" (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 25 сентября Россия выпустила по Украине 295 ударных беспилотников. ПВО сбила большинство из них, но есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

С 18:00 24 сентября противник применил беспилотники типа Shahed - в том числе 52 реактивных, а также дроны "Гербер", "Бандероль"/"Дань-Т" и имитаторы "Пародия".

Запуски осуществляли по нескольким направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Шаталово. Часть дронов вылетела из временно оккупированных Донецкой области и Автономной Республики Крым – в том числе из Гвардейского.

В отпоре были задействованы авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным на 07:30, удалось уничтожить или подавить 267 вражеских беспилотников. Еще на 4 локациях зафиксировали падение обломков от взбитых дронов.

На сегодняшний день в воздухе зальются несколько вражеских беспилотников.

Этой же ночью россияне ударили по Киеву - беспилотник попал в 25-этажный жилой дом в Соломенском районе на уровне 4 этажа.

Есть, по меньшей мере, один пострадавший, движение транспорта на части улиц столицы временно ограничили.

Напомним, советник президента по вопросам технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов заверил, что, несмотря на атаки России на сетевую инфраструктуру, вся страна без интернета не останется - благодаря распределенным каналам связи возможны только локальные перебои.

В то же время, он предупредил, что стоимость интернет-услуг может возрасти из-за затрат на ремонт поврежденной инфраструктуры.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев ПВО Атака дронов
Новости
Дроны атаковали сразу несколько регионов России: НПЗ, завод "Алмаз-Антея" и Сочи
Дроны атаковали сразу несколько регионов России: НПЗ, завод "Алмаз-Антея" и Сочи
Аналитика
У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем