UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Летіло все - "Калібри", балістика і "Шахеди". КМВА уточнила наслідки атаки на Київ

Фото: КМВА уточнила наслідки атаки ракет і дронів на Київ 24 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 24 квітня завдали комбінованого удару по Києву. Загарбники випустили ракети різних типів та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

"Летіло все: "Калібри", балістика, "Шахеди". В Києві та області лише дронів було зафіксовано 45", - зазначив Ткаченко.

Наслідки атаки ворожих дронів та ракет зафіксовано у п'яти районах Києва, а саме:

  • Голосіївський район - горіли автомобілі, гаражі, уламки впали на території нежитлової забудови. Сталося часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адмінбудівлі.
  • Шевченківський район - дрон упав на відкритій території, горіли гаражі та нежитлова забудова. Сталося руйнування адмінбудівлі.
  • Святошинський район - частково зруйнований будинок, під завалами люди, горіли авто, нежитлова забудова, частково зруйнований одноповерховий будинок.
  • Солом'янський район - падіння БПЛА на відкритій місцевості.
  • Оболонський район - горіли автомобілі та трава, сталося займання на даху нежитлового будинку, горів склад.

Також була інформація щодо пожежі на відкритій території у Деснянському районі, але вона не підтвердилася.

Станом на 9:00 відомо про дев'ятьох загиблих у Києві. Попередньо, понад 70 людей отримали поранення, зокрема діти. На кількох локаціях ще тривають аварійно-рятувальні роботи.

За словами мера Києва Віталій Кличка, у лікарнях перебуває 31 особа, госпіталізовано п'ятеро дітей.

Масований обстріл України

Цієї ночі, 24 квітня, російська армія атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударом ворога були Київ, Харків, а також Дніпропетровська, Житомирська, Полтавська, Хмельницька, Сумська області і Запоріжжя.

У Києві найбільше пошкодження у Святошинському районі, там був частково зруйнований житловий будинок. Розбір завалів триває.

Мер Харкова повідомив, що росіяни за ніч 24 рази атакували місто ракетами та дронами. Були влучання у житлову забудову, відомо про двох постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніРакетиАтака дронівРакетна атака