Летіло все - "Калібри", балістика і "Шахеди". КМВА уточнила наслідки атаки на Київ

Масований обстріл України

Цієї ночі, 24 квітня, російська армія атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударом ворога були Київ, Харків, а також Дніпропетровська, Житомирська, Полтавська, Хмельницька, Сумська області і Запоріжжя.

У Києві найбільше пошкодження у Святошинському районі, там був частково зруйнований житловий будинок. Розбір завалів триває.

Мер Харкова повідомив, що росіяни за ніч 24 рази атакували місто ракетами та дронами. Були влучання у житлову забудову, відомо про двох постраждалих.

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