Летело все - "Калибры", баллистика и "Шахеды". КГВА уточнила последствия атаки на Киев

Российские оккупанты в ночь на 24 апреля нанесли комбинированный удар по Киеву. Захватчики выпустили ракеты различных типов и дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
"Летело все: "Калибры", баллистика, "Шахеды". В Киеве и области только дронов было зафиксировано 45", - отметил Ткаченко.
Последствия атаки вражеских дронов и ракет зафиксированы в пяти районах Киева, а именно:
Также была информация о пожаре на открытой территории в Деснянском районе, но она не подтвердилась.
По состоянию на 9:00 известно о девяти погибших в Киеве. Предварительно, более 70 человек получили ранения, в том числе дети. На нескольких локациях еще продолжаются аварийно-спасательные работы.
По словам мэра Киева Виталий Кличко, в больницах находится 31 человек, госпитализированы пятеро детей.
Этой ночью, 24 апреля, российская армия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом врага были Киев, Харьков, а также Днепропетровская, Житомирская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская области и Запорожье.
В Киеве наибольшее повреждение в Святошинском районе, там был частично разрушен жилой дом. Разбор завалов продолжается.
Мэр Харькова сообщил, что россияне за ночь 24 раза атаковали город ракетами и дронами. Были попадания в жилую застройку, известно о двух пострадавших.
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