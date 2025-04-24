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Летело все - "Калибры", баллистика и "Шахеды". КГВА уточнила последствия атаки на Киев

Фото: КГВА уточнила последствия атаки ракет и дронов на Киев 24 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 24 апреля нанесли комбинированный удар по Киеву. Захватчики выпустили ракеты различных типов и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"Летело все: "Калибры", баллистика, "Шахеды". В Киеве и области только дронов было зафиксировано 45", - отметил Ткаченко.

Последствия атаки вражеских дронов и ракет зафиксированы в пяти районах Киева, а именно:

  • Голосеевский район - горели автомобили, гаражи, обломки упали на территории нежилой застройки. Произошло частичное разрушение гаражей и 2-х этажного админздания.
  • Шевченковский район - дрон упал на открытой территории, горели гаражи и нежилая застройка. Произошло разрушение админздания.
  • Святошинский район - частично разрушен дом, под завалами люди, горели авто, нежилая застройка, частично разрушен одноэтажный дом.
  • Соломенский район - падение БПЛА на открытой местности.
  • Оболонский район - горели автомобили и трава, произошло возгорание на крыше нежилого дома, горел склад.

Также была информация о пожаре на открытой территории в Деснянском районе, но она не подтвердилась.

По состоянию на 9:00 известно о девяти погибших в Киеве. Предварительно, более 70 человек получили ранения, в том числе дети. На нескольких локациях еще продолжаются аварийно-спасательные работы.

По словам мэра Киева Виталий Кличко, в больницах находится 31 человек, госпитализированы пятеро детей.

 

Массированный обстрел Украины

Этой ночью, 24 апреля, российская армия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом врага были Киев, Харьков, а также Днепропетровская, Житомирская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская области и Запорожье.

В Киеве наибольшее повреждение в Святошинском районе, там был частично разрушен жилой дом. Разбор завалов продолжается.

Мэр Харькова сообщил, что россияне за ночь 24 раза атаковали город ракетами и дронами. Были попадания в жилую застройку, известно о двух пострадавших.

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