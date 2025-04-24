Летело все - "Калибры", баллистика и "Шахеды". КГВА уточнила последствия атаки на Киев

"Летело все: "Калибры", баллистика, "Шахеды". В Киеве и области только дронов было зафиксировано 45", - отметил Ткаченко.

Последствия атаки вражеских дронов и ракет зафиксированы в пяти районах Киева, а именно:

Голосеевский район - горели автомобили, гаражи, обломки упали на территории нежилой застройки. Произошло частичное разрушение гаражей и 2-х этажного админздания.

- горели автомобили, гаражи, обломки упали на территории нежилой застройки. Произошло частичное разрушение гаражей и 2-х этажного админздания. Шевченковский район - дрон упал на открытой территории, горели гаражи и нежилая застройка. Произошло разрушение админздания.

- дрон упал на открытой территории, горели гаражи и нежилая застройка. Произошло разрушение админздания. Святошинский район - частично разрушен дом, под завалами люди, горели авто, нежилая застройка, частично разрушен одноэтажный дом.

- частично разрушен дом, под завалами люди, горели авто, нежилая застройка, частично разрушен одноэтажный дом. Соломенский район - падение БПЛА на открытой местности.

- падение БПЛА на открытой местности. Оболонский район - горели автомобили и трава, произошло возгорание на крыше нежилого дома, горел склад.

Также была информация о пожаре на открытой территории в Деснянском районе, но она не подтвердилась.

По состоянию на 9:00 известно о девяти погибших в Киеве. Предварительно, более 70 человек получили ранения, в том числе дети. На нескольких локациях еще продолжаются аварийно-спасательные работы.

По словам мэра Киева Виталий Кличко, в больницах находится 31 человек, госпитализированы пятеро детей.