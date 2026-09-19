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Летіли "Циркони", дрони та "Бандеролі", є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

08:25 19.09.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: сили ППО цієї ночі збили 141 ворожу ціль (Getty Images)

У ніч на 19 вересня російські війська атакували Україну двома протикорабельними ракетами "Циркон", 174 ударними дронами та "Бандеролями". Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували:

  • двома протикорабельними ракетами "Циркон" із Курської обл.;
  • 174 ударними дронами типу Shahed (половина із них - реактивні), "Гербера", баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Основні напрямки удару - Одещина та Київщина.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:

  • 3 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 138 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях. Ворожі ракети цілей не досягли, інформація про місце падіння уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні Держдеп США схвалив можливу угоду щодо продажу Україні озброєнь, яка передбачає закупівлю та модернізацію систем ППО, а також супутнє обладнання та послуги.

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