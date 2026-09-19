Летіли "Циркони", дрони та "Бандеролі", є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

Цієї ночі росіяни атакували:

двома протикорабельними ракетами "Циркон" із Курської обл.;

174 ударними дронами типу Shahed (половина із них - реактивні), "Гербера", баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Основні напрямки удару - Одещина та Київщина.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:

3 "Бандероль"/"Дань-Т";

138 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях. Ворожі ракети цілей не досягли, інформація про місце падіння уточнюється.