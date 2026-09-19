Летели "Цирконы", дроны и "Бандероли", есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Этой ночью россияне атаковали:

двумя противокорабельными ракетами "Циркон" из Курской обл.;

174 ударными дронами типа Shahed (половина из них - реактивные), "Гербера", баражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, ГАР

Основные направления удара - Одесщина и Киевщина.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 141 цель:

3 "Бандероль"/"Дань-Т";

138 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях. Вражеские ракеты целей не добились, информация о месте падения уточняется.