Летели "Цирконы", дроны и "Бандероли", есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

В ночь на 19 сентября российские войска атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами "Циркон", 174 ударными дронами и "Бандеролями". Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали:
Основные направления удара - Одесщина и Киевщина.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 141 цель:
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях. Вражеские ракеты целей не добились, информация о месте падения уточняется.
Напомним, сегодня Госдеп США одобрил возможное соглашение о продаже Украине вооружений, которое предусматривает закупку и модернизацию систем ПВО, а также сопутствующее оборудование и услуги.