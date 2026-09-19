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Летели "Цирконы", дроны и "Бандероли", есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:25 19.09.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: силы ПВО этой ночью сбили 141 вражескую цель (Getty Images)

В ночь на 19 сентября российские войска атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами "Циркон", 174 ударными дронами и "Бандеролями". Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали:

  • двумя противокорабельными ракетами "Циркон" из Курской обл.;
  • 174 ударными дронами типа Shahed (половина из них - реактивные), "Гербера", баражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, ГАР

Основные направления удара - Одесщина и Киевщина.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 141 цель:

  • 3 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 138 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях. Вражеские ракеты целей не добились, информация о месте падения уточняется.

Напомним, сегодня Госдеп США одобрил возможное соглашение о продаже Украине вооружений, которое предусматривает закупку и модернизацию систем ПВО, а также сопутствующее оборудование и услуги.

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