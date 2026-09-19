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США схвалили можливий продаж Україні ППО та боєприпасів на 2,7 млрд доларів

05:40 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
США схвалили можливий продаж Україні ППО та боєприпасів на 2,7 млрд доларів Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Держдеп США схвалив можливу угоду щодо продажу Україні озброєнь, яка передбачає закупівлю та модернізацію систем ППО, а також супутнє обладнання та послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Державного департаменту США.

Згідно з анонсом, орієнтована вартість угоди постачає 2,68 млрд доларів. Якщо її буде укладено, Україна профінансує угоду за рахунок комбінації європейських внесків та коштів американського іноземного військового фінансування (FMF), виділених за попередньої адміністрації.

"Кошти FMF будуть зараховані як вклад США у капітал Інвестиційного фонду відновлення України за принципом 1:1", - додали в Держдепі.

Також там розповіли, що уряд України подав запит на закупівлю наступних позицій, які не належать до категорії основного оборонного обладнання:

  • ракет S-300 Clone;
  • ракет GAM-67;
  • ракетних систем ППО з лазерним наведенням та збільшеною дальністю дії;
  • транспортно-пускових установок (Improvised Transporter Erector Launcher) 1.5;
  • комплекти для модифікації мобільних пускових систем;
  • радіолокаційних станцій RPS 202 для систем протидії безпілотним літальним апаратам;
  • причепів з підйомними щоглами, капітальну модернізацію та технічне обслуговування;
  • запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих, а також послуг з ремонту та повернення обладнання;
  • програмного забезпечення та технічної документації;
  • транспортних послуг;
  • інженерно-технічних та логістичних послуг уряду США та підрядників;
  • інших пов'язаних елементів логістичного та програмного забезпечення.

"Для здійснення запропонованої угоди не потрібно направляти в Україну будь-яких додаткових представників уряду США або підрядників... Пропонований продаж цього обладнання та послуг підтримки не змінить базовий військовий баланс у регіоні", - резюмували у відомстві.

Інша допомога

Нагадаємо, днями у Держдепартаменті США заявили, що Німеччина готується передати Україні додаткову партію ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot. Йдеться про 10 одиниць MIM-104E GEM-T на 29,6 млн доларів, які країна раніше отримала від США.

Також ми писали, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн днями заявила, що 18 вересня ЄС виділить Україні 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і дронів.

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