Летели "Цирконы", дроны и "Бандероли", есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 19 сентября российские войска атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами "Циркон", 174 ударными дронами и "Бандеролями". Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали: двумя противокорабельными ракетами "Циркон" из Курской обл.;

174 ударными дронами типа Shahed (половина из них - реактивные), "Гербера", баражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, ГАР Основные направления удара - Одесщина и Киевщина. По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 141 цель: 3 "Бандероль"/"Дань-Т";

138 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях. Вражеские ракеты целей не добились, информация о месте падения уточняется.