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Летели тысячи дронов: в Москве жалуются на масштабные атаки ВСУ

17:15 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Летели тысячи дронов: в Москве жалуются на масштабные атаки ВСУ Фото: Москва и регион оказались под новыми массированными ударами (mchs_official)
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На прошлой неделе Силы обороны Украины направили на Москву и окружающий регион несколько тысяч ударных дронов.

Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Собянина утверждает, что российская ПВО в период с 10 по 17 октября якобы обезвредила 2730 украинских дронов, летевших "в направлении Московского региона".

"Большинство из них уничтожено силами ПВО на дальних рубежах. 534 беспилотника нейтрализованы на подлете к Москве", - написал Собянин.

Важно отметить, что с таким заявлением он выступил на фоне очередного коллапса в аэропортах московского авиаузла, связанного с налетами БПЛА.

Мэр Москвы также утверждает, что количество сбитых дронов, которые направлялись на город, росло ежедневно.

В Минобороны РФ заявляют, что в течение этой недели в небе над российскими регионами в общей сложности сбили более 4500 украинских БПЛА.

Так, в ночь на 10 октября российские силы ПВО и РЭБ якобы обезвредили 560 беспилотников. К концу того же дня они заявили о перехвате еще 78 дронов.

В последующие дни российское Минобороны сообщало о сбитии 591 беспилотника 11 октября, 184 - 12 октября и 674 - 13 октября.

В ночь на 14 октября, по данным российского ведомства, перехватили еще 902 БПЛА.

В среду, после заявления вице-премьера Александра Новака об атаке украинских войск на Саратовский и Рязанский нефтеперерабатывающие заводы, российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении еще 91 беспилотника в этих регионах.

15 октября российские власти объявили о перехвате 153 дронов, а на следующий день - еще 691.

Утром в субботу власти РФ сообщили о сбитии еще 610 украинских дронов.

С учетом данных, обнародованных Собяниным, получается, что с 10 по 17 октября на Москву направлялось более половины всех украинских дронов, о которых российские власти отчитывались за этот период.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Москве второй день не работают три главных аэропорта.

Кроме того, недавно стало известно, что Украина совершила одну из самых масштабных атак на столицу России.

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