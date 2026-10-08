Летели сотни дронов: Украина ударила сразу по 20 регионам РФ

Минувшей ночью мощные взрывы гремели в десятках российских областей и в оккупированном Крыму - Силы обороны Украины проводили новую массированную атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Во вражеском оборонном ведомстве уточнили, что воины ВСУ начали воздушное нападение на страну-агрессорку еще в 20:00 7 октября по московскому времени.

Российская ПВО пыталась сбивать украинские ударные дроны 12 часов подряд - то есть до 08:00 8 октября.

МО РФ снова не назвало точное количество БпЛА, которое Силы обороны применили во время новой атаки. Несмотря на это, из отчета ясно, что речь идет о более чем 400 беспилотниках.

Так, россияне утверждают, что их противовоздушная оборона смогла уничтожить и подавить 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В этот раз ПВО РФ пытался сбить дроны ВСУ над территориями:

Белгородской,

Брянской,

Волгоградской,

Воронежской,

Курской,

Липецкой,

Орловской,

Оренбургской,

Пензенской,

Ростовской,

Рязанской,

Самарской,

Саратовской,

Смоленской,

Тамбовской,

Тульской,

Ульяновской областей;

Московского региона;

республики Башкортостан;

оккупированного Крыма;

республики Татарстан;

над акваторией Черного моря.

Последствия атаки Украины на РФ 8 октября

В Башкирии под удары Сил обороны попало предприятие "Газпром нефтехим Салават". Что важно понимать, речь идет об одном из крупнейших в стране-агрессоре нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов.

По словам очевидцев, сейчас там бушует масштабный пожар. Кроме того, указано, что украинские дроны на этот раз преодолели около 1400 км.

Также на российской Рязанщине атакован станкостроительный завод "Саста". По словам аналитиков, он крайне важен для военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Более того, неподалеку от этого объекта расположен дата-центр "Яндекса".

Речь идет о большом дата-центре с заявленной энергетической мощностью до 12 МВт и инфраструктурой для размещения десятков тысяч серверов.