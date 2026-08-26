UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Летіли сотні дронів: Міноборони РФ заявило про масштабну атаку ЗСУ

09:40 26.08.2026 Ср
2 хв
Під ударом опинилися чимало областей країни-агресорки
aimg Юлія Капітонова
Фото: ЗСУ здійснили нову масштабну атаку на РФ (Getty Images)

Минулої ночі Сили оборони України скерували велику кількість ударних дронів на різні регіони Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

У ворожому оборонному відомстві стверджують, що відбивлаи повітряний напад ЗСУ з 20:00 25 серпня до 07:00 26 серпня.

Російське Міноборони заявило, що їхня ППО нібито змогла знешкодити 426 українських безпілотників літакового типу.

Однак МО РФ традиційно не розкриває точну кількість БпЛА, яку Сили оборони застосували у межах нової атаки.

За заявою відомства, дрони фіксували над:

  • Бєлгородською областю;
  • Брянською областю;
  • Курською областю;
  • Орловською областю;
  • Калузькою областю;
  • Тульською областю;
  • Липецькою областю;
  • Воронезькою областю;
  • Тамбовською областю;
  • Рязанською областю;
  • Нижньогородською областю;
  • Волгоградською областю;
  • Ростовською областю;
  • Московським регіоном;
  • Краснодарським краєм;
  • окупованим українським Кримом.

Станом на ранок 26 серпня офіційно відомо, що вночі українські FP-1 одночасно атакували нафтопереробний завод у Нижегородській області та найбільший склад Wildberries у Тамбовській області.

Вибухи в районі підприємства пролунали приблизно о 03:40 ночі. Незабаром у мережі почали поширюватися кадри масштабної пожежі поблизу заводу.

До речі, Сили оборони України раніше вже атакували склад Wildberries у Котовську - це сталося 18 липня.

Окрім того, відомо, що за лічені місяці Україна встигла підбити майже третину найбільших нафтопереробних заводів Росії. Ці удари стали частиною системної кампанії проти паливної інфраструктури ворога.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти УкраїниАтака дронівЗбройні сили УкраїниРосійська Федерація