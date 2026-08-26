Летіли сотні дронів: Міноборони РФ заявило про масштабну атаку ЗСУ

Минулої ночі Сили оборони України скерували велику кількість ударних дронів на різні регіони Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.
У ворожому оборонному відомстві стверджують, що відбивлаи повітряний напад ЗСУ з 20:00 25 серпня до 07:00 26 серпня.
Російське Міноборони заявило, що їхня ППО нібито змогла знешкодити 426 українських безпілотників літакового типу.
Однак МО РФ традиційно не розкриває точну кількість БпЛА, яку Сили оборони застосували у межах нової атаки.
За заявою відомства, дрони фіксували над:
Станом на ранок 26 серпня офіційно відомо, що вночі українські FP-1 одночасно атакували нафтопереробний завод у Нижегородській області та найбільший склад Wildberries у Тамбовській області.
Вибухи в районі підприємства пролунали приблизно о 03:40 ночі. Незабаром у мережі почали поширюватися кадри масштабної пожежі поблизу заводу.
До речі, Сили оборони України раніше вже атакували склад Wildberries у Котовську - це сталося 18 липня.
Окрім того, відомо, що за лічені місяці Україна встигла підбити майже третину найбільших нафтопереробних заводів Росії. Ці удари стали частиною системної кампанії проти паливної інфраструктури ворога.