Во вражеском оборонном ведомстве утверждают, что отражали воздушное нападение ВСУ с 20:00 25 августа до 07:00 26 августа.

Российское Минобороны заявило, что их ПВО якобы смогла обезвредить 426 украинских беспилотников самолетного типа.

Однако МО РФ традиционно не раскрывает точное количество БПЛА, которое Силы обороны применили в рамках новой атаки.

По заявлению ведомства, дроны фиксировали над:

Белгородской областью;

Брянской областью;

Курской областью;

Орловской областью;

Калужской областью;

Тульской областью;

Липецкой областью;

Воронежской областью;

Тамбовской областью;

Рязанской областью;

Нижегородской областью;

Волгоградской областью;

Ростовской областью;

Московским регионом;

Краснодарским краем;

оккупированным украинским Крымом.

По состоянию на утро 26 августа официально известно, что ночью украинские FP-1 одновременно атаковали нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области и крупнейший склад Wildberries в Тамбовской области.

Взрывы в районе предприятия раздались примерно в 03:40 ночи. Вскоре в сети начали распространяться кадры масштабного пожара вблизи завода.