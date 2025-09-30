Летіли з шести напрямів: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку дронів по Україні

"У ніч на 30 вересня противник атакував 65 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ Криму, понад 40 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 46 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Окрім того, зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 6 локаціях, падіння збитих – на 2 локаціях.