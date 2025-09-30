Летіли з шести напрямів: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку дронів по Україні

Російські війська сьогодні вночі, 30 вересня, атакували Україну 65 ударними безпілотниками з шести напрямків. Більшість ворожих цілей ліквідували українські сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 30 вересня противник атакував 65 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ Криму, понад 40 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.
Повідомляється, що Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 46 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Окрім того, зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 6 локаціях, падіння збитих – на 2 локаціях.
Російська армія ввечері понеділка, 29 вересня, запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півночі та в центрі країни.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони фіксувались у Київській області - там вже відомо про наслідки атаки.
Окрім того, під ранок вівторка, 30 вересня, російська армія завдала масованого удару по місту Бобровиця, що у Чернігівській області. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру.