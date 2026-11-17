Чим ворог бив по Україні

Атака почалася у ніч на 17 листопада, з 18:00 16 листопада. Балістичні ракети Іскандер-М, Циркон і С-400 Росія запускала з Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей. Крилаті ракети Іскандер-К летіли з Курської, Ростовської та Орловської областей.

З Білгородської області росіяни випустили керовані авіаційні ракети Х-59 і Х-69. Крім того, у бік України спрямували 306 ударних дронів типу Shahed, 92 з яких реактивні. Також летіли дрони "Гербера", S8000 Бандероль/Дань-Т та дрони-імітатори типу "Пародія".

Безпілотники запускали з напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове та Міллерово в Росії. Ще їх пускали з окупованого Донецька та з Гвардійського в окупованому Криму.

Скільки цілей збили та де були влучання

За попередніми даними, станом на 12:00 підтверджено збиття чи подавлення 211 ворожих цілей. Це три керовані авіаційні ракети Х-59 і Х-69, три дрони Бандероль/Дань-Т та 205 безпілотників типу Shahed, Гербера й інших типів. Серед Shahed 48 були реактивними.

Інформацію щодо крилатих ракет та 60 ударних дронів поки уточнюють.

Засоби повітряного нападу влучили на 44 локаціях. Атака триває.

Нагадаємо, що вночі та вранці росіяни атакували Київ, і внаслідок цього пошкоджено Північний та Південний мости.

Через удар по Південному мосту пошкодили теплову мережу, і без тепла лишилися 317 будинків Дарницького району.