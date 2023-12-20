UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Летіли з півдня: у КМВА розповіли про атаку "Шахедів" на Київ

Фото: у КМВА розповіли про атаку "Шахедів" на Київ (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вчора пізно ввечері спробували атакувати Київ ударними безпілотниками, але сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"П'ята повітряна атака на Київ у грудні. І друга поспіль - дронами. БпЛА, за попередньою інформацією типу "Shahed", заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області", - йдеться у повідомленні. КМВА.

Зазначається, що силами та засобами ППО всі ворожі дрони були вражені ще підлітом до Києва.

За попередніми даними, у столиці внаслідок нічної атаки обійшлося без жертв та руйнувань.

Нічна атака 19 грудня

Росіяни останніми тижнями частіше атакують Україну дронами типу "Шахед". Так, минулої ночі ворог запустив два дрони-камікадзе, які знищили українські сили ППО.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що дрони-камікадзе летіли з південного напрямку через центральні області у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони були запущені з району Приморсько-Ахтарська РФ та знищені силами ППО у Хмельницькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПВОВторгнення Росії до України