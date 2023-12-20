Летіли з півдня: у КМВА розповіли про атаку "Шахедів" на Київ

Російські війська вчора пізно ввечері спробували атакувати Київ ударними безпілотниками, але сили ППО знищили всі ворожі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.
"П'ята повітряна атака на Київ у грудні. І друга поспіль - дронами. БпЛА, за попередньою інформацією типу "Shahed", заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області", - йдеться у повідомленні. КМВА.
Зазначається, що силами та засобами ППО всі ворожі дрони були вражені ще підлітом до Києва.
За попередніми даними, у столиці внаслідок нічної атаки обійшлося без жертв та руйнувань.
Нічна атака 19 грудня
Росіяни останніми тижнями частіше атакують Україну дронами типу "Шахед". Так, минулої ночі ворог запустив два дрони-камікадзе, які знищили українські сили ППО.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що дрони-камікадзе летіли з південного напрямку через центральні області у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.
За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони були запущені з району Приморсько-Ахтарська РФ та знищені силами ППО у Хмельницькій області.
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