ua en ru
Вт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вночі запустили по Україні "Шахеди": сили ППО знищили всі ворожі дрони

Вівторок 19 грудня 2023 07:13
UA EN RU
Росіяни вночі запустили по Україні "Шахеди": сили ППО знищили всі ворожі дрони Фото: сили ППО збили всі ворожі дрони (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 19 грудня, атакували територію України дронами-камікадзе, випустивши два "Шахеди". Українські сили ППО збили усі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ й Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Вночі, російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши два БПЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною всі ударні БПЛА знищені", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що дрони-камікадзе летіли з південного напрямку через центральні області у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони були запущені з району Приморсько-Ахтарська РФ та знищені силами ППО у Хмельницькій області.

Росіяни вночі запустили по Україні &quot;Шахеди&quot;: сили ППО знищили всі ворожі дрони

Війська РФ посилили атаки ударними дронами

Російські війська останніми тижнями посилили атаки дронами-камікадзе територією України.

Так, учора, 18 грудня, окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Сили ППО знищили всі ворожі цілі. Військові РФ випустили Україною 5 БпЛА з Приморсько-Охтарського району в Росії.

Днем раніше вибухи чули в Одесі . Військові повідомляли про проліт ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Згодом стало відомо, що один із ворожих дронів упав у житловому кварталі і внаслідок вибуху загинув чоловік . Силам ППО тієї ночі вдалося збити 20 ударних безпілотників і авіаційну ракету Х-59, що керується .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони ПВО Вторгнення Росії до України
NEWS
Мільярди для України. Головне про дебати у США та чи буде рішення до кінця року
Мільярди для України. Головне про дебати у США та чи буде рішення до кінця року
DAILY
Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році