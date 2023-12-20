Летели с юга: в КГВА рассказали об атаке "Шахедов" на Киев

"Пятая воздушная атака на Киев в декабре. И вторая подряд - дронами. БпЛА, по предварительной информации типа "Shahed", заходили в столицу с южного направления, из акватории Черного моря, пролетев Одесскую, Кировоградскую и Черкасскую области", - говорится в сообщении КГВА.

Отмечается, что силами и средствами ПВО все вражеские дроны были поражены еще на подлете в Киев.

По предварительным данным, в столице в результате ночной атаки обошлось без жертв и разрушений.

Ночная атака 19 декабря

Россияне в последние недели чаще атакуют Украину дронами типа "Шахед". Так, прошлой ночью враг запустил два дрона-камикадзе, которые уничтожили украинские силы ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что дроны-камикадзе летели с южного направления через центральные области в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

По данным Воздушных сил ВСУ, дроны были запущены из района Приморско-Ахтарска РФ и уничтожены силами ПВО в Хмельницкой области.