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Летіли з південної частини Червоного моря: ППО Єгипту збила два безпілотники

Фото: ППО Єгипту збила два безпілотники (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сили протиповітряної оборони Єгипту збили два невідомі безпілотники над північно-східним районом Синайського півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що дрони летіли з південної частини Червоного моря у північному напрямку. Один БПЛА був збитий за межами повітряного простору Єгипту, неподалік міста Нувейба, другий упав у місті Таба.

У зв'язку з подією влада Єгипту розпочала розслідування. Військово-повітряні сили та сили ППО активізували роботу щодо забезпечення безпеки єгипетського повітряного простору.

Падіння дронів у Єгипті

Раніше повідомлялося, що на тлі бойових зіткнень між ХАМАСом та Ізраїлем, учора, 27 жовтня, у двох курортних містах Єгипту пролунали вибухи. Відомо про шістьох постраждалих.

За словами представника єгипетської армії полковника Гаріба Абдель-Хафеза, "невстановлений безпілотник" рано-вранці потрапив до будівлі, що прилягає до лікарні, в місті Табі. Місто, своєю чергою, розташоване на кордоні з Ізраїлем.

Зазначається, що Таба та Нувейба, які розташовані на Синайському півострові в Єгипті, є найпопулярнішими курортними містами.

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