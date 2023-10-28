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Летели с южной части Красного моря: ПВО Египта сбила два беспилотника

Фото: ПВО Египта сбила два беспилотника (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Силы противовоздушной обороны Египта сбили два неизвестных беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что дроны летели из южной части Красного моря в северном направлении. Один БПЛА был сбит за пределами воздушного пространства Египта, недалеко от города Нувейба, второй упал в городе Таба.

В связи с происшествием власти Египта начали расследование. Военно-воздушные силы и силы ПВО активизировали работу по обеспечению безопасности египетского воздушного пространства.

Падение дронов в Египте

Ранее сообщалось, что на фоне боевых столкновений между ХАМАСом и Израилем, вчера, 27 октября, в двух курортных городах Египта прогремели взрывы. Известно о шести пострадавших.

По словам представителя египетской армии полковника Гариба Абдель-Хафеза, "неустановленный беспилотник" рано утром попал в здание, прилегающее к больнице, в городе Таби. Город, в свою очередь, расположен на границе с Израилем.

Отмечается, что Таба и Нувейба, которые расположены на Синайском полуострове в Египте, являются популярными курортными городами.

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