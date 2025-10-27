ua en ru
Летіли з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська: Україну вночі атакували 100 дронів

Україна, Понеділок 27 жовтня 2025 09:28
Летіли з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська: Україну вночі атакували 100 дронів Ілюстративне фото: Україну вночі атакували 100 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 27 жовтня Росія здійснила масовану атаку дронами по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Загалом противник застосував 100 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей, запущених із напрямків Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Основну частину з них - приблизно 70 одиниць - становили дрони-камікадзе типу "Шахед".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 9:00, ППО збила або подавила 66 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 26 влучань ударних дронів у дев’яти локаціях.

Зазначається, що повітряна атака триває - у повітряному просторі ще перебувають кілька ворожих БпЛА. Влада закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали оповіщення.

Обстріли України

У ніч на 27 жовтня російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури Сумської громади Попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. На щастя, постраждалих немає.

Однак відомо, що внаслідок обстрілу частину Сум залишилась без енергопостачання.

