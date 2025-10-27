Летіли з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська: Україну вночі атакували 100 дронів

У ніч на 27 жовтня Росія здійснила масовану атаку дронами по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Загалом противник застосував 100 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей, запущених із напрямків Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Основну частину з них - приблизно 70 одиниць - становили дрони-камікадзе типу "Шахед".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 9:00, ППО збила або подавила 66 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 26 влучань ударних дронів у дев’яти локаціях.

Зазначається, що повітряна атака триває - у повітряному просторі ще перебувають кілька ворожих БпЛА. Влада закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали оповіщення.