ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летели из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска: Украину ночью атаковали 100 дронов

Украина, Понедельник 27 октября 2025 09:28
UA EN RU
Летели из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска: Украину ночью атаковали 100 дронов Иллюстративное фото: Украину ночью атаковали 100 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 27 октября Россия осуществила массированную атаку дронами по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В целом противник применил 100 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей, запущенных с направлений Курск, Орел и Приморско-Ахтарск (РФ).

Основную часть из них - около 70 единиц - составляли дроны-камикадзе типа "Шахед".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 9:00, ПВО сбила или подавила 66 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано 26 попаданий ударных дронов в девяти локациях.

Отмечается, что воздушная атака продолжается - в воздушном пространстве еще находятся несколько вражеских БпЛА. Власти призывают граждан соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и не игнорировать сигналы оповещения.

Обстрелы Украины

В ночь на 27 октября российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Сумской громады Несмотря на высокую пожарную нагрузку, спасателям удалось ликвидировать все очаги горения. К счастью, пострадавших нет.

Однако известно, что в результате обстрела часть Сум осталась без энергоснабжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
В Киеве и нескольких областях экстренные отключения света: графики не действуют
В Киеве и нескольких областях экстренные отключения света: графики не действуют
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию