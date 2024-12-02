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Летіли на Кривий Ріг. Українські воїни збили три ракети Х-59/69

Ілюстративне фото: російські бомбардувальники запускали ракети по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники сьогодні, 2 грудня, ввечері знищили три ракети Х-59/69. Окупанти намагалися завдати удару по Кривому Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними Повітряних сил, о 17:30 та 19:30 російська тактична авіація випустила по Кривому Рогу три ракети Х-59/69. Для атаки ворог застосував свої літаки Су-34 та Су-57.

"Всі три ракети були збиті протиповітряною обороною повітряного командування "Схід", - уточнили у Повітряних силах.

Удари по Кривому Рогу

Нагадаємо, російські окупанти часто атакують Кривий Ріг за допомогою ракет.

Один із таких ударів стався 21 листопада. Ворог обстріляв адміністративну будівлю, через що десятки мирних жителів дістали поранення. Частина постраждалих була у тяжкому стані.

Також окупанти били по Кривому Рогу 11 листопада. Балістична ракета влучила у житловой будинок.

Внаслідок такої російської атаки були загиблі. Зокрема, 12 листопада з-під завалів дістали тіла трьох дітей.

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