Летіли на Кривий Ріг. Українські воїни збили три ракети Х-59/69

За даними Повітряних сил, о 17:30 та 19:30 російська тактична авіація випустила по Кривому Рогу три ракети Х-59/69. Для атаки ворог застосував свої літаки Су-34 та Су-57.

"Всі три ракети були збиті протиповітряною обороною повітряного командування "Схід", - уточнили у Повітряних силах.