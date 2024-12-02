Летіли на Кривий Ріг. Українські воїни збили три ракети Х-59/69

Українські захисники сьогодні, 2 грудня, ввечері знищили три ракети Х-59/69. Окупанти намагалися завдати удару по Кривому Рогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За даними Повітряних сил, о 17:30 та 19:30 російська тактична авіація випустила по Кривому Рогу три ракети Х-59/69. Для атаки ворог застосував свої літаки Су-34 та Су-57.
"Всі три ракети були збиті протиповітряною обороною повітряного командування "Схід", - уточнили у Повітряних силах.
Нагадаємо, російські окупанти часто атакують Кривий Ріг за допомогою ракет.
Один із таких ударів стався 21 листопада. Ворог обстріляв адміністративну будівлю, через що десятки мирних жителів дістали поранення. Частина постраждалих була у тяжкому стані.
Також окупанти били по Кривому Рогу 11 листопада. Балістична ракета влучила у житловой будинок.
Внаслідок такої російської атаки були загиблі. Зокрема, 12 листопада з-під завалів дістали тіла трьох дітей.
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