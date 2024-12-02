Летели на Кривой Рог. Украинские воины сбили три ракеты Х-59/69

Украинские защитники сегодня, 2 декабря, вечером уничтожили три ракеты Х-59/69. Оккупанты пытались нанести удар по Кривому Рогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По данным Воздушных сил, в 17:30 и 19:30 российская тактическая авиация выпустила по Кривому Рогу три ракеты Х-59/69. Для атаки враг применил свои самолеты Су-34 и Су-57.
"Все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Восток", - уточнили в Воздушных силах.
Напомним, российские оккупанты часто атакуют Кривой Рог при помощи ракет.
Один из таких ударов произошел 21 ноября. Враг обстрелял административное здание, из-за чего десятки мирных жителей получили ранения. Часть пострадавших была в тяжелом состоянии.
Также оккупанты били по Кривому Рогу 11 ноября. Баллистическая ракета попала по жилому дому.
В результате такой российской атаки были погибшие. В частности, 12 ноября из-под завалов достали тела трех детей.
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