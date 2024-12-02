Летели на Кривой Рог. Украинские воины сбили три ракеты Х-59/69

По данным Воздушных сил, в 17:30 и 19:30 российская тактическая авиация выпустила по Кривому Рогу три ракеты Х-59/69. Для атаки враг применил свои самолеты Су-34 и Су-57.

"Все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Восток", - уточнили в Воздушных силах.