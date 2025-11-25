Летіли "Кинджали", "Іскандери" і не тільки: ППО збила понад 450 ракет та дронів

Обстріл України

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада Росія двічі завдала масованих ударів по столиці. Близько першої години ночі Київ атакували десятками крилатих ракет "Калібр", запущених із моря, а також балістичними ракетами наземного базування та аеробалістичними "Кинджалами", випущеними з МіГ-31К.

Вранці ворог повторив атаку, знову застосувавши "Кинджали" та крилаті ракети "Іскандер-К".

Після двох хвиль ударів у столиці загинули шестеро людей, понад десять отримали поранення. Двоє загинули внаслідок нічної атаки, ще четверо - під час ранкового обстрілу.

Також сьогодні вночі під ударом російських безпілотників перебувала й Одеська область. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж, є поранені.