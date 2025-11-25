Летіли "Кинджали", "Іскандери" і не тільки: ППО збила понад 450 ракет та дронів

У ніч проти 25 листопада Росія атакувала Україну 22 ракетами різних типів та 460 ударними дронами. Силам ППО вдалося перехопити 14 ракет та понад 430 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Як проінформували військові, з вечора російські загарбники завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог застосував ударні безпілотники та ракети повітряного, морського та наземного базування.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу - 22 ракет та 464 БпЛА різних типів:
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - повідомили у Повітряних силах.
Станом на 10:00 українська ППО змогла збити або подавити 452 повітряні цілі, серед них:
"Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 25 листопада Росія двічі завдала масованих ударів по столиці. Близько першої години ночі Київ атакували десятками крилатих ракет "Калібр", запущених із моря, а також балістичними ракетами наземного базування та аеробалістичними "Кинджалами", випущеними з МіГ-31К.
Вранці ворог повторив атаку, знову застосувавши "Кинджали" та крилаті ракети "Іскандер-К".
Після двох хвиль ударів у столиці загинули шестеро людей, понад десять отримали поранення. Двоє загинули внаслідок нічної атаки, ще четверо - під час ранкового обстрілу.
Також сьогодні вночі під ударом російських безпілотників перебувала й Одеська область. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж, є поранені.