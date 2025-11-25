RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Летели "Кинжалы", "Искандеры" и не только: ПВО сбила более 450 ракет и дронов

Фото: ПВО сбила более 450 ракет и дронов
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 25 ноября Россия атаковала Украину 22 ракетами различных типов и 460 ударными дронами. Силам ПВО удалось перехватить 14 ракет и более 430 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как проинформировали военные, с вечера российские захватчики нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг применил ударные беспилотники и ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 486 средств воздушного нападения - 22 ракет и 464 БПЛА различных типов:

  • 464 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым (около 250 из них - "Шахеды");
  • 4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (район пуска: Рязанская область);
  • 7 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: Курская область);
  • 8 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 3 баллистических ракет "Искандер-М" (район пуска: Брянская область).

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 10:00 украинская ПВО смогла сбить или подавить 452 воздушные цели, среди них:

  • 438 вражеских дронов типа Shahed и Гербера (другие типы);
  • 1 ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 5 крылатых ракет "Искандер-К";
  • 5 ракет "Калибр";
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М".

"Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях", - говорится в сообщении.

 

Обстрел Украины

Напомним, в ночь на 25 ноября Россия дважды нанесла массированные удары по столице. Около часа ночи Киев атаковали десятками крылатых ракет "Калибр", запущенных с моря, а также баллистическими ракетами наземного базирования и аэробаллистическими "Кинжалами", выпущенными с МиГ-31К.

Утром враг повторил атаку, снова применив "Кинжалы" и крылатые ракеты "Искандер-К".

После двух волн ударов в столице погибли шесть человек, более десяти получили ранения. Двое погибли в результате ночной атаки, еще четверо - во время утреннего обстрела.

Также сегодня ночью под ударом российских беспилотников находилась и Одесская область. В результате обстрела возникло несколько пожаров, есть раненые.

