Летели "Кинжалы", "Искандеры" и не только: ПВО сбила более 450 ракет и дронов

Обстрел Украины

Напомним, в ночь на 25 ноября Россия дважды нанесла массированные удары по столице. Около часа ночи Киев атаковали десятками крылатых ракет "Калибр", запущенных с моря, а также баллистическими ракетами наземного базирования и аэробаллистическими "Кинжалами", выпущенными с МиГ-31К.

Утром враг повторил атаку, снова применив "Кинжалы" и крылатые ракеты "Искандер-К".

После двух волн ударов в столице погибли шесть человек, более десяти получили ранения. Двое погибли в результате ночной атаки, еще четверо - во время утреннего обстрела.

Также сегодня ночью под ударом российских беспилотников находилась и Одесская область. В результате обстрела возникло несколько пожаров, есть раненые.