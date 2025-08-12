Летіли "Іскандери" та "Шахеди": у Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки ворога

Нічний обстріл РФ 12 серпня

Російські війська сьогодні, 12 серпня, атакували України дронами та ракетами. Під обстрілом перебували переважно східні та північні регіони, хоча повітряна тривога лунала у більшості областей, зокрема, через загрозу балістики.

Повідомляється, що ворог в ніч на 12 серпня завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Станом на 9:00 відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військових вернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.