UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Летіли "Іскандери", "Бандеролі" та майже 200 дронів: як ППО відбила нічну атаку РФ

09:32 02.09.2026 Ср
2 хв
Є "прильоти" та збиття
aimg Олена Чупровська
Фото: Росія вдарила по Україні ракетами і 174 дронами (Getty Images)

Уночі проти 2 вересня Росія завдала масованого удару по Україні - ракетами та понад 170 дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

Чим атакувала Росія

Ворог застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М", запущені з тимчасово окупованого Криму, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, випущені з повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Крім того, РФ випустила по Україні 174 ударні безпілотники:

  • Shahed - близько половини з них - реактивні модифікації;
  • S8000 "Бандероль";
  • Гербера;
  • дрони-імітатори "Пародія".

Дрони летіли з трьох напрямків - Орел, тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське в окупованому Криму. Головними цілями атаки стали Одещина та Київщина.

Фото: як впоралась ППО з нічною атакою РФ (t.me/kpszsu)

Станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 141 ворожу ціль - 3 дрони-приманки S8000 "Бандероль" і 138 Shahed, Гербер та безпілотників інших типів.

Наслідки атаки

Уламки ракет і збитих дронів впали у 16 локаціях, ще в чотирьох місцях зафіксували падіння уламків збитих цілей. Частина ворожих засобів ураження до своїх цілей не долетіла - обставини цього уточнюють.

У повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Нагадаємо, вранці 2 вересня в Голосіївському районі Києва виникла пожежа після падіння уламків збитого безпілотника. За його словами, подібна пожежа сталася і напередодні ввечері в тому ж районі, а в Соломʼянському районі тоді загорівся приватний будинок.

Попередньої ночі значних руйнувань зазнала і Одеса: за даними Одеської обласної військової адміністрації, пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, офісні будівлі та два навчальні заклади.

Постраждали восьмеро людей, серед них - пʼятирічна дитина.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Атака дронівОбстріл КиєваПовітряні сили України