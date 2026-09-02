Летіли "Іскандери", "Бандеролі" та майже 200 дронів: як ППО відбила нічну атаку РФ

Уночі проти 2 вересня Росія завдала масованого удару по Україні - ракетами та понад 170 дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.
Ворог застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М", запущені з тимчасово окупованого Криму, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, випущені з повітряного простору над акваторією Чорного моря.
Крім того, РФ випустила по Україні 174 ударні безпілотники:
Дрони летіли з трьох напрямків - Орел, тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське в окупованому Криму. Головними цілями атаки стали Одещина та Київщина.
Станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 141 ворожу ціль - 3 дрони-приманки S8000 "Бандероль" і 138 Shahed, Гербер та безпілотників інших типів.
Уламки ракет і збитих дронів впали у 16 локаціях, ще в чотирьох місцях зафіксували падіння уламків збитих цілей. Частина ворожих засобів ураження до своїх цілей не долетіла - обставини цього уточнюють.
У повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.
Нагадаємо, вранці 2 вересня в Голосіївському районі Києва виникла пожежа після падіння уламків збитого безпілотника. За його словами, подібна пожежа сталася і напередодні ввечері в тому ж районі, а в Соломʼянському районі тоді загорівся приватний будинок.
Попередньої ночі значних руйнувань зазнала і Одеса: за даними Одеської обласної військової адміністрації, пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, офісні будівлі та два навчальні заклади.
Постраждали восьмеро людей, серед них - пʼятирічна дитина.