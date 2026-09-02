Летіли "Іскандери", "Бандеролі" та майже 200 дронів: як ППО відбила нічну атаку РФ

Чим атакувала Росія

Ворог застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М", запущені з тимчасово окупованого Криму, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, випущені з повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Крім того, РФ випустила по Україні 174 ударні безпілотники:

Shahed - близько половини з них - реактивні модифікації;

S8000 "Бандероль";

Гербера;

дрони-імітатори "Пародія".

Дрони летіли з трьох напрямків - Орел, тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське в окупованому Криму. Головними цілями атаки стали Одещина та Київщина.

Фото: як впоралась ППО з нічною атакою РФ (t.me/kpszsu)

Станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 141 ворожу ціль - 3 дрони-приманки S8000 "Бандероль" і 138 Shahed, Гербер та безпілотників інших типів.

Наслідки атаки

Уламки ракет і збитих дронів впали у 16 локаціях, ще в чотирьох місцях зафіксували падіння уламків збитих цілей. Частина ворожих засобів ураження до своїх цілей не долетіла - обставини цього уточнюють.

У повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Нагадаємо, вранці 2 вересня в Голосіївському районі Києва виникла пожежа після падіння уламків збитого безпілотника. За його словами, подібна пожежа сталася і напередодні ввечері в тому ж районі, а в Соломʼянському районі тоді загорівся приватний будинок.