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Летели "Искандеры", "Бандероли" и почти 200 дронов: как ПВО отразилf ночную атаку РФ

09:32 02.09.2026 Ср
2 мин
Есть "прилеты" и сбивание
aimg Елена Чупровская
Фото: Россия ударила по Украине ракетами и 174 дронами (Getty Images)

Ночью на 2 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине - ракетами и более 170 дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Чем атаковала Россия

Враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М", запущенные из временно оккупированного Крыма, а также две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, выпущенные из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Кроме того, РФ выпустила по Украине 174 ударных беспилотника:

  • Shahed - около половины из них - реактивные модификации;
  • S8000 "Бандероль";
  • Гербера;
  • дроны-имитаторы "Пародия".

Дроны летели с трех направлений - Орел, временно оккупированный Донецк и Гвардейское в оккупированном Крыму. Главными целями атаки стали Одесская и Киевская области.

Фото: как справилась ПВО с ночной атакой РФ (t.me/kpszsu)

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 141 враждебную цель - 3 дрона-приманки S8000 "Бандероль" и 138 Shahed, Гербер и беспилотников других типов.

Последствия атаки

Обломки ракет и сбитых дронов упали в 16 локациях, еще в четырех местах зафиксировали падение обломков сбитых целей. Часть вражеских средств поражения до своих целей не долетела - обстоятельства этого уточняют.

В воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.

Напомним, утром 2 сентября в Голосеевском районе Киева возник пожар после падения обломков сбитого беспилотника. По его словам, подобный пожар произошел и накануне вечером в том же районе, а в Соломенском районе тогда загорелся частный дом.

Предварительной ночью значительные разрушения получила и Одесса: по данным Одесской областной военной администрации, повреждены 24-этажный жилой дом, офисные здания и два учебных заведения.

Пострадали восемь человек, среди них - пятилетний ребенок.

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