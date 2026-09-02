Летели "Искандеры", "Бандероли" и почти 200 дронов: как ПВО отразилf ночную атаку РФ

Чем атаковала Россия

Враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М", запущенные из временно оккупированного Крыма, а также две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, выпущенные из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Кроме того, РФ выпустила по Украине 174 ударных беспилотника:

Shahed - около половины из них - реактивные модификации;

S8000 "Бандероль";

Гербера;

дроны-имитаторы "Пародия".

Дроны летели с трех направлений - Орел, временно оккупированный Донецк и Гвардейское в оккупированном Крыму. Главными целями атаки стали Одесская и Киевская области.

Фото: как справилась ПВО с ночной атакой РФ (t.me/kpszsu)

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 141 враждебную цель - 3 дрона-приманки S8000 "Бандероль" и 138 Shahed, Гербер и беспилотников других типов.

Последствия атаки

Обломки ракет и сбитых дронов упали в 16 локациях, еще в четырех местах зафиксировали падение обломков сбитых целей. Часть вражеских средств поражения до своих целей не долетела - обстоятельства этого уточняют.

В воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.

Напомним, утром 2 сентября в Голосеевском районе Киева возник пожар после падения обломков сбитого беспилотника. По его словам, подобный пожар произошел и накануне вечером в том же районе, а в Соломенском районе тогда загорелся частный дом.