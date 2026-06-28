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Летіли дрони та ракети різних типів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

08:53 28.06.2026 Нд
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 7 ракет та 125 ворожих дронів (Getty Images)

У ніч на 28 червня Росія атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 142 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі ворог атакував Україну:

  • двома протикорабельними ракетами "Циркон"/"Онікс" із Курської обл.;
  • шістьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Брянської обл.;
  • 142 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено:

  • одну протикорабельну ракету "Циркон"/"Онікс";
  • шість балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
  • 125 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Атака на Київ

Нагадаємо, цієї ночі, 28 червня, російські війська запустили декілька балістичних ракет у напрямку Києва. У столиці лунали вибухи.

Зокрема, у Дарницькому районі Києва за декількома адресами через атаку РФ виникли пожежі. Одна людина постраждала.

Ще одна пожежа виникла біля житлового будинку, а за іншою адресою горіло СТО. Також горіла нежитлова будівля. Відомо про постраждалих.

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