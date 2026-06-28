Летіли дрони та ракети різних типів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

Атака на Київ

Нагадаємо, цієї ночі, 28 червня, російські війська запустили декілька балістичних ракет у напрямку Києва. У столиці лунали вибухи.

Зокрема, у Дарницькому районі Києва за декількома адресами через атаку РФ виникли пожежі. Одна людина постраждала.

Ще одна пожежа виникла біля житлового будинку, а за іншою адресою горіло СТО. Також горіла нежитлова будівля. Відомо про постраждалих.