Летели дроны и ракеты разных типов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

Атака на Киев

Напомним, этой ночью, 28 июня, российские войска запустили несколько баллистических ракет в направлении Киева. В столице раздавались взрывы.

В частности, в Дарницком районе Киева по нескольким адресам из-за атаки РФ возникли пожары. Один человек пострадал.

Еще один пожар возник возле жилого дома, а по другому адресу горело СТО. Также горело нежилое здание. Известно о пострадавших.