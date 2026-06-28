Летели дроны и ракеты разных типов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

В ночь на 28 июня Россия атаковала Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 142 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью враг атаковал Украину:
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено:
Зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, этой ночью, 28 июня, российские войска запустили несколько баллистических ракет в направлении Киева. В столице раздавались взрывы.
В частности, в Дарницком районе Киева по нескольким адресам из-за атаки РФ возникли пожары. Один человек пострадал.
Еще один пожар возник возле жилого дома, а по другому адресу горело СТО. Также горело нежилое здание. Известно о пострадавших.