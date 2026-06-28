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Летели дроны и ракеты разных типов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

08:53 28.06.2026 Вс
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 7 ракет и 125 вражеских дронов (Getty Images)

В ночь на 28 июня Россия атаковала Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 142 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью враг атаковал Украину:

  • двумя противокорабельными ракетами "Циркон"/"Оникс" из Курской обл.;
  • шестью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской обл.;
  • 142 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено:

  • одну противокорабельную ракету "Циркон"/"Оникс";
  • шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 125 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Атака на Киев

Напомним, этой ночью, 28 июня, российские войска запустили несколько баллистических ракет в направлении Киева. В столице раздавались взрывы.

В частности, в Дарницком районе Киева по нескольким адресам из-за атаки РФ возникли пожары. Один человек пострадал.

Еще один пожар возник возле жилого дома, а по другому адресу горело СТО. Также горело нежилое здание. Известно о пострадавших.

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