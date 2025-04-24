Летіли дрони та ракети: РФ атакувала Харків 24 рази за ніч

Обстріл РФ по Харкову 24 квітня

Після 1:00 четверга, 24 квітня, стало відомо про запуск ракет у напрямку Харкова, зокрема - балістики зі східного напрямку. Мер одразу повідомив про ракетну атаку, а в місті пролунали повторні вибухи.

Вже після 2:00 російська армія завдала по Харкову сім ударів. Зокрема, один із ударів припав на Новобаварський район. У прилеглих багатоповерхівках вибило вікна.

Вже через годину Харків атакували дрони. У місті пролунало щонайменше шість вибухів. БПЛА атакували місто протягом пів години. За даними кореспондента РБК-Україна, під час атаки дронів у місті було чутно щонайменше 11 вибухів.

Потім кількість ударів по Харкову зросла до 19 (7 ракетні та 12 дронами-камікадзе). Унаслідок атаки пошкоджено виробниче підприємство, багатоповерхові та приватні будинки. На ранок було відомо про двох постраждалих у Харкові.

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