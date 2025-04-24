Летели дроны и ракеты: РФ атаковала Харьков 24 раза за ночь

Обстрел РФ по Харькову 24 апреля

После 1:00 четверга, 24 апреля, стало известно о запуске ракет в направлении Харькова, в частности - баллистики с восточного направления. Мэр сразу сообщил о ракетной атаке, а в городе раздались повторные взрывы.

Уже после 2:00 российская армия нанесла по Харькову семь ударов. В частности, один из ударов пришелся на Новобаварский район. В близлежащих многоэтажках выбило окна.

Уже через час Харьков атаковали дроны. В городе прозвучало по меньшей мере шесть взрывов. БПЛА атаковали город в течение получаса. По данным корреспондента РБК-Украина, во время атаки дронов в городе было слышно не менее 11 взрывов.

Затем количество ударов по Харькову возросло до 19 (7 ракетных и 12 дронами-камикадзе). В результате атаки повреждено производственное предприятие, многоэтажные и частные дома. На утро было известно о двух пострадавших в Харькове.

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