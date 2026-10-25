Летіли дрони та "Бандеролі", є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня росіяни атакували дронами Вінницю та область. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження та частковий блекаут.

Також російські війська вдарили по ТЦ у Харкові, поранено рятувальників. Низка місцевих пабліків пишуть, що у Харкові був атакований останній в місті "Епіцентр".