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Летіли дрони та "Бандеролі", є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

08:23 25.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: сили ППО цієї ночі збили 119 ворожих дронів (Getty Images)

У ніч на 25 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами та "Бандеролями". Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 153 ударними безпілотниками типу Shahed (92 із них - реактивні), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллерове - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 ворожих безпілотників типу Shahed (64 із них - реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня росіяни атакували дронами Вінницю та область. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження та частковий блекаут.

Також російські війська вдарили по ТЦ у Харкові, поранено рятувальників. Низка місцевих пабліків пишуть, що у Харкові був атакований останній в місті "Епіцентр".

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ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів