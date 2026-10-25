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Летели дроны и "Бандероли", есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:23 25.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: силы ПВО этой ночью сбили 119 вражеских дронов (Getty Images)

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами и "Бандеролями". Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 153 ударными беспилотниками типа Shahed (92 из них - реактивные), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым - Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 119 вражеских беспилотников типа Shahed (64 из них - реактивные), "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Напомним, в ночь на 25 октября россияне атаковали дронами Винницу и область. В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения и частичный блекаут.

Также российские войска ударили по ТЦ в Харькове, ранены спасатели. Ряд местных пабликов пишут, что в Харькове был атакован последний в городе "Эпицентр".

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