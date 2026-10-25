Летели дроны и "Бандероли", есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Этой ночью россияне атаковали 153 ударными беспилотниками типа Shahed (92 из них - реактивные), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым - Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 119 вражеских беспилотников типа Shahed (64 из них - реактивные), "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.