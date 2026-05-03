Летіли дрони та балістика, майже 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ

З 19:00 2 травня до ранку 3 травня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської обл., 268 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Понад 160 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.