Летіли дрони, балістика та С-400, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

У ніч на 8 серпня Росія атакувала Україну балістико, зенітними керованими ракетами С-400 та ударрними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, але балістику - ні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі росіяни атакували Україну:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 8 серпня запустили по Києву балістичні ракети.
У Голосіївському районі зафіксовано загоряння на території нежитлової забудови.
В Оболонському районі надійшло повідомлення про загоряння резервуарів з паливом.
Також відомо про декількох постраждалих.
Київську область росіяни атакували дронами. У Броварському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та авто. Загинули троє осіб, серед них дитина.