Летіли дрони, балістика та С-400, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

Цієї ночі росіяни атакували Україну:

шістьма балістичними ракетами "Іскандер-М";

зенітними керованими ракетами С-400 із Брянської обл.;

151 ударним дрономтипу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється.