Летели дроны, баллистика и С-400, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

В ночь на 8 августа Россия атаковала Украину баллистики, зенитными управляемыми ракетами С-400 и ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, но баллистику - нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали Украину:
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 13 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях. Кроме того, несколько ракет целей не добились, информация уточняется.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 8 августа запустили по Киеву баллистические ракеты. В Голосеевском районе зафиксировано возгорание на территории нежилой застройки.
В Оболонском районе поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом.
Также известно о нескольких пострадавших.
Киевскую область россияне атаковали дронами. В Броварском районе в результате падения обломков повреждены частный жилой дом, хозяйственные постройки и авто. Погибли три человека, среди них ребенок.