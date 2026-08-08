Летели дроны, баллистика и С-400, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Этой ночью россияне атаковали Украину:

шестью баллистическими ракетами "Искандер-М";

зенитными управляемыми ракетами С-400 из Брянской обл.;

151 ударным дрономтипа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 13 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях. Кроме того, несколько ракет целей не добились, информация уточняется.