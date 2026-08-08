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Летели дроны, баллистика и С-400, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

09:27 08.08.2026 Сб
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 135 вражеских дронов (Getty Images)

В ночь на 8 августа Россия атаковала Украину баллистики, зенитными управляемыми ракетами С-400 и ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, но баллистику - нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали Украину:

  • шестью баллистическими ракетами "Искандер-М";
  • зенитными управляемыми ракетами С-400 из Брянской обл.;
  • 151 ударным дрономтипа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 13 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях. Кроме того, несколько ракет целей не добились, информация уточняется.

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты в ночь на 8 августа запустили по Киеву баллистические ракеты. В Голосеевском районе зафиксировано возгорание на территории нежилой застройки.

В Оболонском районе поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом.

Также известно о нескольких пострадавших.

Киевскую область россияне атаковали дронами. В Броварском районе в результате падения обломков повреждены частный жилой дом, хозяйственные постройки и авто. Погибли три человека, среди них ребенок.

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