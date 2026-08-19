Летіли дрони, балістика і "Бандеролі": як ППО відбила нічну атаку Росії

Чим атакувала Росія

У ніч на 19 серпня, починаючи з 18:00 18 серпня, ворог завдав удару одразу кількома видами озброєння. Зокрема, у хід пішли:

дві балістичні ракети Іскандер-М;

65 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема реактивні;

дрони Гербера;

баражуючі боєприпаси Бандероль;

дрони-імітатори Пародія.

Атака велася одразу з кількох напрямків - Курська, Орла, тимчасово окупованого Донецька, а також Гвардійського і тимчасово окупованого Криму.

Фото: Повітряні Сили відзвітували про нічну атаку (t.me/kpszsu)

Скільки цілей вдалося збити

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 56 ворожих цілей. Йдеться про безпілотники Shahed, Гербера та дрони інших типів, а також два боєприпаси Бандероль. Цілі знищували на півночі, півдні та сході країни.

Влучання ворожих засобів ураження зафіксували у десяти локаціях. Ще у трьох місцях впали уламки збитих цілей.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває, і в небі над Україною залишаються кілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, нещодавно одна з теплоелектростанцій ДТЕК зазнала масованого удару увечері 18 серпня і повністю припинила виробляти електроенергію.