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Летіли дрони, балістика і "Бандеролі": як ППО відбила нічну атаку Росії

08:54 19.08.2026 Ср
2 хв
Скільки цілей вдалось збити?
aimg Олена Чупровська
Фото: Росія вночі атакувала Україну ракетами та десятками дронів одразу (Getty Images)

Уночі Росія знову масовано атакувала Україну ракетами та десятками дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Чим атакувала Росія

У ніч на 19 серпня, починаючи з 18:00 18 серпня, ворог завдав удару одразу кількома видами озброєння. Зокрема, у хід пішли:

  • дві балістичні ракети Іскандер-М;
  • 65 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема реактивні;
  • дрони Гербера;
  • баражуючі боєприпаси Бандероль;
  • дрони-імітатори Пародія.

Атака велася одразу з кількох напрямків - Курська, Орла, тимчасово окупованого Донецька, а також Гвардійського і тимчасово окупованого Криму.

Фото: Повітряні Сили відзвітували про нічну атаку (t.me/kpszsu)

Скільки цілей вдалося збити

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 56 ворожих цілей. Йдеться про безпілотники Shahed, Гербера та дрони інших типів, а також два боєприпаси Бандероль. Цілі знищували на півночі, півдні та сході країни.

Влучання ворожих засобів ураження зафіксували у десяти локаціях. Ще у трьох місцях впали уламки збитих цілей.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває, і в небі над Україною залишаються кілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, нещодавно одна з теплоелектростанцій ДТЕК зазнала масованого удару увечері 18 серпня і повністю припинила виробляти електроенергію.

У компанії нагадали, що з 2022 року станції ДТЕК атакували вже понад 230 разів.

Крім того, у Запоріжжі внаслідок удару дронів загинула людина, ще шестеро отримали поранення.

Влучання спричинили пожежу та пошкодили житлові й нежитлові будівлі міста.

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Повітряні сили України