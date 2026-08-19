Летіли дрони, балістика і "Бандеролі": як ППО відбила нічну атаку Росії

Уночі Росія знову масовано атакувала Україну ракетами та десятками дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
У ніч на 19 серпня, починаючи з 18:00 18 серпня, ворог завдав удару одразу кількома видами озброєння. Зокрема, у хід пішли:
Атака велася одразу з кількох напрямків - Курська, Орла, тимчасово окупованого Донецька, а також Гвардійського і тимчасово окупованого Криму.
За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 56 ворожих цілей. Йдеться про безпілотники Shahed, Гербера та дрони інших типів, а також два боєприпаси Бандероль. Цілі знищували на півночі, півдні та сході країни.
Влучання ворожих засобів ураження зафіксували у десяти локаціях. Ще у трьох місцях впали уламки збитих цілей.
У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває, і в небі над Україною залишаються кілька ворожих безпілотників.
Нагадаємо, нещодавно одна з теплоелектростанцій ДТЕК зазнала масованого удару увечері 18 серпня і повністю припинила виробляти електроенергію.
У компанії нагадали, що з 2022 року станції ДТЕК атакували вже понад 230 разів.
Крім того, у Запоріжжі внаслідок удару дронів загинула людина, ще шестеро отримали поранення.
Влучання спричинили пожежу та пошкодили житлові й нежитлові будівлі міста.