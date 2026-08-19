Летели дроны, баллистика и "Бандероли": как ПВО отразила ночную атаку России

Ночью Россия снова массированно атаковала Украину ракетами и десятками дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В ночь на 19 августа, начиная с 18:00 18 августа, враг нанес удар сразу несколькими видами вооружения. В частности, в ход пошли:
Атака велась сразу с нескольких направлений - Курска, Орла, временно оккупированного Донецка, а также Гвардейского и временно оккупированного Крыма.
По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 56 вражеских целей. Речь идет о беспилотниках Shahed, Гербера и дронах других типов, а также двух боеприпасах Бандероль. Цели уничтожались на севере, юге и востоке страны.
Попадания вражеских средств поражения зафиксировали в десяти локациях. Еще в трех местах рухнули обломки сбитых целей.
В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается, и в небе над Украиной остаются несколько вражеских беспилотников.
Напомним, недавно одна из теплоэлектростанций ДТЭК потерпела массированный удар вечером 18 августа и полностью прекратила производить электроэнергию.
В компании напомнили, что с 2022 года станции ДТЭК атаковали уже более 230 раз.
Кроме того, в Запорожье в результате удара дронов погиб человек, еще шестеро получили ранения.
Попадания вызвали пожар и повредили жилые и нежилые здания города.