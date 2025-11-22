Летіли балістика та більше сотні дронів: як вночі відпрацювала ППО

"У ніч на 22 листопада противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим, та 104 ударними дронами типу Shahed та "Гербера" із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-АхтарськРФ та Чауда ТОТ АР Криму", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 89 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 13 ударних дронів на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.