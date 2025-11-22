Летели баллистика и более сотни дронов: как ночью отработала ПВО

"В ночь на 22 ноября противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" с ВОТ АР Крым, и 104 ударными дронами типа Shahed и "Гербера" с направлений: Орел, Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ и Чауда ВОТ АР Крым", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 89 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 13 ударных дронов на 15 локациях, а также баллистической ракеты на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.