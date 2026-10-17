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Летіли балістика, крилаті ракети, "Калібри" та дрони: як ППО відбила нічну атаку РФ

08:37 17.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 293 ворожі цілі (Getty Images)

У ніч на 17 жовтня Росія атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами, "Калібрами" та 332 ударними дронами. Попри успішну роботу ППО, зафіксовано десятки влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували Україну:

  • балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської обл. РФ, ТОТ АР Крим;
  • крилатими ракетами Х-22/32 із повітряного простору ТОТ АР Крим;
  • 4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із Новоросійська;
  • 332 ударними безпілотниками типу Shahed (31 із них - реактивний), S-8000 "Бандероль", "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 293 цілі:

  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 289 ворожихбезпілотники типу Shahed (23 із них - реактивні), S-8000 "Бандероль", "Гербера" та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Нагадаємо, росіяни під ранок суботи, 17 жовтня, атакували балістикою та крилатими ракетами Запоріжжя та Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, є влучання по підприємству та постраждали люди.

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