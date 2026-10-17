Летіли балістика, крилаті ракети, "Калібри" та дрони: як ППО відбила нічну атаку РФ

У ніч на 17 жовтня Росія атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами, "Калібрами" та 332 ударними дронами. Попри успішну роботу ППО, зафіксовано десятки влучань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі росіяни атакували Україну:
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 293 цілі:
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Нагадаємо, росіяни під ранок суботи, 17 жовтня, атакували балістикою та крилатими ракетами Запоріжжя та Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, є влучання по підприємству та постраждали люди.