Летели баллистика, крылатые ракеты, "Калибры" и дроны: как ПВО отразила ночную атаку РФ

В ночь на 17 октября Россия атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами, "Калибрами" и 332 ударными дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы десятки попаданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали Украину:
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 293 цели:
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Напомним, россияне под утро субботы, 17 октября, атаковали баллистикой и крылатыми ракетами Запорожье и Кривой Рог. В результате обстрела повреждены дома, попадание по предприятию и пострадавшие люди.