RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Летели баллистика, крылатые ракеты, "Калибры" и дроны: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:37 17.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 293 вражеские цели (Getty Images)

В ночь на 17 октября Россия атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами, "Калибрами" и 332 ударными дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы десятки попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали Украину:

  • баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской обл. РФ, ВОТ АР Крым;
  • крылатыми ракетами Х-22/32 из воздушного пространства ВОТ АР Крым;
  • 4 крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из Новороссийска;
  • 332 ударными беспилотниками типа Shahed (31 из них - реактивный), S-8000 "Бандероль", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 293 цели:

  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 289 вражеских беспилотников типа Shahed (23 из них - реактивные), S-8000 "Бандероль", "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Напомним, россияне под утро субботы, 17 октября, атаковали баллистикой и крылатыми ракетами Запорожье и Кривой Рог. В результате обстрела повреждены дома, попадание по предприятию и пострадавшие люди.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака