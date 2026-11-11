Летіла ракета та понад 160 дронів: як ППО відбивала нічну атаку РФ

Чим РФ атакувала Україну

За даними військових, противник розпочав повітряний напад о 18:00 10 листопада.

Для удару росіяни використали дрони типу Shahed, зокрема 91 реактивний, а також дрони "Гербера", S8000 "Бандероль"/"Дань-Т" та безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Крім того, окупанти запустили керовану авіаційну ракету Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

До відбиття повітряної атаки ворога були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки цілей збила ППО

За попередніми даними, станом на 08:00, українська протиповітряна оборона знищила або подавила:

130 безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших типів, зокрема 72 реактивні;

14 S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Водночас декілька ударних дронів залишалися в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

За інформацією Повітряних сил, влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 17 локаціях. Також на семи локаціях впали уламки збитих російських цілей.