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Летела ракета и более 160 дронов: как ПВО отражала ночную атаку РФ

08:31 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО обезвредила большинство российских целей (mod.gov.ua)

В ночь на 11 ноября российские войска атаковали Украину 163 ударными беспилотниками разных типов и управляемой авиационной ракетой Х-59/69.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем РФ атаковала Украину

По данным военных, противник начал воздушную атаку в 18:00 10 ноября.

Для удара россияне использовали беспилотники типа Shahed, в том числе 91 реактивный, а также дроны "Гербера", S8000 "Бандероль"/"Дань-Т" и беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

Кроме того, оккупанты запустили управляемую авиационную ракету Х-59/69 из акватории Черного моря.

К отражению воздушной атаки привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько целей сбила ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила:

  • 130 беспилотников типов Shahed, "Гербера" и других, в том числе 72 реактивных;
  • 14 беспилотников S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

В то же время несколько ударных дронов оставались в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

По информации Воздушных сил, попадания средств воздушного нападения зафиксировали на 17 локациях. Также на семи локациях упали обломки сбитых российских целей.

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