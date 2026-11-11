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Летела ракета и более 160 дронов: как ПВО отражала ночную атаку РФ

08:31 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Летела ракета и более 160 дронов: как ПВО отражала ночную атаку РФ Фото: ПВО обезвредила большинство российских целей (mod.gov.ua)
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В ночь на 11 ноября российские войска атаковали Украину 163 ударными беспилотниками разных типов и управляемой авиационной ракетой Х-59/69.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем РФ атаковала Украину

По данным военных, противник начал воздушную атаку в 18:00 10 ноября.

Для удара россияне использовали беспилотники типа Shahed, в том числе 91 реактивный, а также дроны "Гербера", S8000 "Бандероль"/"Дань-Т" и беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

Кроме того, оккупанты запустили управляемую авиационную ракету Х-59/69 из акватории Черного моря.

К отражению воздушной атаки привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько целей сбила ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила:

  • 130 беспилотников типов Shahed, "Гербера" и других, в том числе 72 реактивных;
  • 14 беспилотников S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

В то же время несколько ударных дронов оставались в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

По информации Воздушных сил, попадания средств воздушного нападения зафиксировали на 17 локациях. Также на семи локациях упали обломки сбитых российских целей.

Ранее мы рассказывали, что члены "Группы семи" обсудили с Украиной усиление ПВО на фоне все более активных российских ударов.

Также РБК-Украина писало, как сейчас продолжаются поиски антибаллистики и есть ли ракеты у Европы.

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