Летіла понад сотня дронів, є "прильоти": як ППО відбила нічний удар РФ

Уночі 30 червня Росія атакувала Україну десятками ударних дронів і засобами імітації цілей одразу з кількох напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Уночі 30 червня росіяни атакували Україну 154 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія".
Атака тривала з 18:00 29 червня. Ворог запускав безпілотники з кількох напрямків:
Відбивати повітряний напад допомагали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 138 ворожих дронів. Цілі знищували на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.
Водночас зафіксовано влучання 13 ударних безпілотників одразу на 10 локаціях. Уламки збитих дронів впали ще на двох локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - повідомили у Повітряних силах.
Тим часом у Запоріжжі росіяни 29 червня двічі вдарили по будівлі обласної державної адміністрації.
Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку згодом локалізували, постраждалих не було.
А вранці того ж дня ворог завдав удару по приватному підприємству у Дніпрі. Унаслідок атаки загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 29 дістали поранення.