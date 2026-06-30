Летело более сотни дронов, есть "прилеты": как ПВО отразила ночной удар РФ

Ночью 30 июня Россия атаковала Украину десятками ударных дронов и средствами имитации целей сразу с нескольких направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .
Ночью 30 июня россияне атаковали Украину 154 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами "Пародия".
Атака продолжалась с 18.00 29 июня. Враг запускал беспилотники по нескольким направлениям:
Отбивать воздушное нападение помогали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.
По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 138 вражеских дронов. Цели уничтожались на севере, юге, в центре и на востоке страны.
В то же время, зафиксировано попадание 13 ударных беспилотников сразу на 10 локациях. Обломки сбитых дронов упали еще на двух локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - сообщили в воздушных силах.
Тем временем в Запорожье россияне 29 июня дважды ударили по зданию облгосадминистрации.
В результате атаки вспыхнул пожар , который впоследствии локализовали, пострадавших не было.
А утром того же дня враг нанес удар по частному предприятию в Днепре. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, еще 29 получили ранения .