Летіла майже сотня цілей: скільки ворожих дронів обійшли українську ППО

"У ніч на 11 березня противник атакував 99 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також Гвардійського ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання дев'яти ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на трьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.