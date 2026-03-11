Летела почти сотня целей: сколько вражеских дронов обошли украинскую ПВО

Российские войска утром атаковали Харьков ударным дроном. В результате обстрела возник пожар, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 11 марта противник атаковал 99 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск РФ, а также Гвардейского ТОТ АР Крым, около 70 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 90 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
При этом зафиксировано попадание девяти ударных БпЛА на шести локациях, а также падение сбитых вражеских целей на трех локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.
Российские войска ежедневно атакуют Украину, используя ракеты и ударные дроны различных типов. В частности, сегодня утром, 11 марта, российские войска атаковали Харьков ударным дроном.
Известно о двух погибших, также по меньшей мере пять человек получили ранения в результате атаки дрона. По предварительной информации, все пострадавшие - в тяжелом состоянии, из-за вражеского удара горит гражданское предприятие.